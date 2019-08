Ο Τζέιμς Γκιστ έφτασε στο Βελιγράδι και αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν τα... ρούχα του!

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ φόρεσε μια μπλούζα σε κόκκινα και άσπρα χρώματα, η οποία μπροστά είχε το Νο7!

Ο Ερυθρός Αστέρας δημοσίευσε φωτογραφίες από τις 20 Αυγούστου, όταν και αφίχθη ο Γκιστ στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου.

Nakon dolaska u Beograd Džejmsa smo smestili u hotel @CrownePlazaBG

Next step – arrival at Crowne Plaza hotel and warm welcome from our Club #TogetherWeStandTogetherWeCan #WeAreTheTeam #kkcz pic.twitter.com/k8hcbgyQsl

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 29 Αυγούστου 2019