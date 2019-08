Γιασικεβίτσιους: «Δεν θα είναι εύκολο με τόσους νέους παίκτες» (pic)

Ο Λιθουανός τεχνικός είπε χαρακτηριστικά: «Δεν περιμέναμε να κάνουμε τόσες πολλές αλλαγές ωστόσο καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Τουλάχιστον πήραμε τους παίκτες που θέλουμε. Το μοναδικό ερώτημα έχει να κάνει με το πώς θα καταφέρουν να ταιριάξουν όλοι αυτοί οι παίκτες στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο με τόσους πολλούς παίκτες, αλλά ο χρόνος θα δείξει».

Jasikevicius on Zalgiris summer transactions: "We didn't expect to have so many changes, but we understand our situation. At least we managed to get players we wanted. The only question is how they gonna fit the system. It's not easy with so many new guys, but time will tell."

