Ο Χούερτας έπαψε να είναι μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Παικτών Euroleague (pic)

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τενερίφη η οποία θα αγωνιστεί στο BCL.

Η Ένωση παικτών της Euroleague (ELPA) τον ευχαρίστησε για τις ιδέες και όσα έκανε για αυτήν, ενημερώνοντας πως δεν μπορεί να έχει πλέον θέση στο Δ.Σ.

Όχι, πως υπήρξε κάποιο παράπονο απλά και μόνο το πρωτόκολλο υποχρεώνει τα μέλη τυ συμβουλίου να είναι μέλη ομάδων της Euroleague.

Due to the fact he will not play in @EuroLeague next season, @Huertas09 will no longer be a member of ELPA Players' Board. Marce, thank you for your time, ideas and fight for development of our association!Good luck in @CB1939Canarias! pic.twitter.com/uea6AUmmr7

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) August 21, 2019