Ντόρσεϊ και Χάντερ πέρασαν από ιατρικά στην Μακάμπι (vids)

Τάιλερ Ντόρσεϊ, Οθέλο Χάντερ και Ταρίκ Μπλακ προσγειώθηκαν χθες στο Τελ Αβίβ και μετά από λίγες ώρες πέρασαν από τη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων.

Η Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου έχει φτιάξει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague.

Warming up for the season@TDORSEY_1 pic.twitter.com/TRleCCYfqi

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) August 21, 2019