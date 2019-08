Μακάμπι: Στο Τελ Αβίβ ο Ντόρσεϊ (pic & vid)

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ φόρεσε το t-shirt της Μακάμπι και «πάτησε» το πόδι στο Τελ Αβίβ όπου θα είναι το... σπίτι του για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Μάλιστα θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου και θα ξεκινήσει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του την προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Tyler Dorsey gets a heroes welcome to from the Maccabi Tel Aviv fans! Great job celebrating @TDORSEY_1 pic.twitter.com/Ab4qtGqA5w

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) August 20, 2019