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Μοερμάν: Νοκ άουτ για 3 μήνες (pics)

Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες θα τεθεί ο Άντριεν Μοερμάν, μετά την πετυχημένη επέμβαση που έκανε. 

Μοερμάν: Νοκ άουτ για 3 μήνες (pics)

Ζήσε τη δράση της Euroleague! 21+ ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ

Ο φόργουορντ της Εφές αντιμετώπιζε τραυματισμό στον αχίλλειο, με αποτέλεσμα να αποσύρει την συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Γάλλος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, όλα πήγαν καλά και η επιστροφή του υπολογίζεται σε 12-14 εβδομάδες.

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