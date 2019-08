Ο φόργουορντ της Εφές αντιμετώπιζε τραυματισμό στον αχίλλειο, με αποτέλεσμα να αποσύρει την συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Γάλλος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, όλα πήγαν καλά και η επιστροφή του υπολογίζεται σε 12-14 εβδομάδες.

Surgery was successful today

Thanks to Prof Dr. BarIs Kocaoglu and his staff for taking care of me pic.twitter.com/yUNjsoHrEz

— Adrien Moerman (@moerman42) August 20, 2019