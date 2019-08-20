Ο φόργουορντ της Εφές αντιμετώπιζε τραυματισμό στον αχίλλειο, με αποτέλεσμα να αποσύρει την συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Γάλλος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, όλα πήγαν καλά και η επιστροφή του υπολογίζεται σε 12-14 εβδομάδες.

Geçirdiği sakatlık sebebiyle bu sabah ameliyat olan ve 12-14 hafta süresince parkeden uzak kalacak olan oyuncumuz Adrien Moerman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #GetWellSoon Adrien! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/u87sIKD3Xo

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 20, 2019