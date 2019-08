Όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ στο πλευρό του Μπλατ! (pics)

Ειδικά στο twitter γίνεται χαμός, με χιλιάδες κόσμου να εύχεται τα καλύτερα στον προπονητή του Ολυμπιακού στην «μάχη» του με την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Οι ομάδες της Euroleague μία μία εξέφρασαν την στήριξή τους στον κόουτς, κάτω από την σχετική ανάρτηση του Ολυμπιακού.

Geçmiş Olsun koç!

Birlikte önemli başarılara imza atığımız eski baş antrenörümüz David Blatt'in MS hastalığına yakalandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e acil şifalar dileriz.#GetWellSoon Coach! We will achieve together again! #StayStrong pic.twitter.com/xcxBJE98pD

— Darüşşafaka Basket (@dackabasket) August 19, 2019