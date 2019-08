Ο Μπροκ Μότουμ όχι βρίσκεται στη Βαλένθια, αλλά πέρασε με επιτυχία και τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο Αυστραλός φόργουορντ που μετακόμισε από την Αναντολού Εφές στην ισπανική ομάδα, ανυπομονεί να ξεκινήσει η σεζόν.

Hola!!!! Excited to be here. Let’s goooooo https://t.co/A0xw8uLttx

— Brock Motum (@brockm12) August 18, 2019