Στη Χίμκι θα... βρέχει τρίποντα τη νέα σεζόν! (vid)

Αλεξέι Σβεντ και Ντάιρις Μπέρτανς αναμένεται να τρομοκρατήσουν τα αντίπαλα καλάθια με τα τρίποντα τους τη νέα σεζόν.

Η Euroleague στάθηκε στους 2 παίκτες της Χίμκι, υπογραμμίζοντας το πόσο δυνατή θα είναι η ρωσική ομάδα σε αυτόν τον τομέα.

Πέρυσι ο Μπέρτανς σούταρε με 53% τρίποντο, ενώ ο Ρώσος γκαρντ με 37%.

Δείτε το video που ετοίμασαν οι διοργανωτές

