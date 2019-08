Συγκεκριμένα η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αναρωτήθηκε: «Ποια επιστροφή περιμένετε περισσότερο να δείτε σε δράση;»

Οι επιλογές; Όμρι Κάσπι στην Μακάμπι, Τσαρλς Τζένκινς στον Ερυθρό Αστέρα, Τιμοφέι Μοζγκόφ στην Χίμκι και Λούκας Λεκαβίτσιους στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

Εσείς; Τι θα επιλέξετε;

On #ThrowbackThursday which 'Throwback' signing are you most excited to see this season? #GameON pic.twitter.com/gSERYizlam

— EuroLeague (@EuroLeague) August 15, 2019