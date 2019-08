Την καριέρα του στην Ευρώπη συνεχίζει ο 26χρονος φόργουορντ/σέντερ, μετά την σεζόν στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο με την Λοκομοτίβ Κουμπάν και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα.

Ο Ο' Μπράιαντ είχε φέτος κατά μέσο όρο 10.4 πόντους και 5.7 ριμπάουντ σε 67 παιχνίδια.

‼️Официально! Джонни О`Брайант стал игроком «Локо»!

Ребят, давайте поприветствуем нашего новичка как следует!

–––––

Now it’s official! Johnny O’Bryant is with us! Lokofamily, let’s give him a warm welcome! pic.twitter.com/WrJqFS1sU7

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) August 14, 2019