Παναθηναϊκός για τρίποντο Διαμαντίδη στην Μπαρτσελόνα: «Είναι αυτό ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στην καριέρα του;» (vid)

Το τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη κόντρα στην Μπαρτσελόνα είναι σίγουρα ένα από εκείνα που δύσκολα ξεχνιούνται και άπαντες στον μπασκετικό κόσμο το θυμούνται ακόμη. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων θυμήθηκε με την σειρά του το τρίποντο αυτό και ρωτάει τους οπαδούς αν είναι το σημαντικό στην καριέρα του με τα πράσινα.

#LeftHandersDay

Ιs this one of the most significant 3 pointers of Dimitris Diamantidis in green?

#paobc #panathinaikosbc #panathinaikos #euroleague pic.twitter.com/AUdrUf5OOK

— Panathinaikos BC (@paobcgr) August 13, 2019