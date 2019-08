Τζέιμς: «Τιμή μου που με επέλεξε ο Ιτούδης» (pic)

Ο πρώην παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στις πρώτες του δηλώσεις, αφού τόνισε ότι είναι τιμή του να τον επιλέξει ο Ιτούδης, σχολίασε και ότι είναι έτοιμος για να βοηθήσει με κάθε τρόπο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μπήκα σε μια ομάδα με μεγάλες προσδοκίες και νοοτροπία νικητή. Είναι τιμή μου που με επέλεξε ο Ιτούδης και με πήρε στην ομάδα που κέρδισε πέρυσι την Euroleague. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδας με κάθε πιθανό τρόπο».

@TheNatural_05: I’m excited to join a team with winning expectations and a winning mentality. I’m honored that coach @ItoudisD chose me and let me come and join a team that won the @EuroLeague last year, and I’m ready to help the team win in any way possible.#CSKAbasket pic.twitter.com/n0K7ukegEP

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2019