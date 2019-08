Xάινς: Μαζί με τον ποδοσφαιριστή που φώναξε «τέλος στη βία των όπλων»! (pic)

Πριν από λίγες μέρες ο αρχηγός της Philadelphia Union, Μπεντόγια, σκόραρε κόντρα στην DC United και πήρε το μικρόφωνο για να φωνάξει: «Βάλτε τέλος στη βία των όπλων».

Με αυτή τη φράση ήθελε να περάσει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, αφού στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την οπλοκατοχή και τις δολοφονίες.

Ο Κάιλ Χάινς επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Philadelphia Union και φωτογραφήθηκε με τον Μπεντόγια στον οποίο έδωσε τη φανέλα του.

Thank you too the @PhilaUnion for allowing me to hang out with them today at their facilities.

Hyped I got to swap uniforms with the Captain @AleBedoya17 !!!#DOOP @cskabasket pic.twitter.com/iNGt9eFV1l

— Kyle Hines (@SirHines) August 9, 2019