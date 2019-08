Βέστερμαν για Ομπράντοβιτς: «Από μικρό παιδί ονειρευόμουν να παίξω για αυτόν» (pic)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να παίξει ο Λίο Βέστερμαν στη Φενέρ και να αφήσει τη Ζαλγκίρις.

Ο πρώην παίκτης της Ζαλγκίρις δεν ήταν να φύγει από τους Λιθουανούς, παρά μόνο για τις 2-3 κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια ήρθε η Φενέρ στην οποία φυσικά βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για τον οποίο ο Βέστερμαν είπε πως ήταν όνειρο του να παίξει υπό τις οδηγίες του από μικρό παιδί.

In an interview Leo Westermann told he didn't expect to leave Zalgiris this summer. He got few others, but he was about to leave Zalgiris only for top 2-3 teams in Europe. And then Fenerbahce came. "Zeljko Obradovic was the coach I always dreamed to play for since my childhood."

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 8, 2019