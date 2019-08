Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ.

Ο Ουίλ Τόμας έχει πολυετή ευρωπαϊκή εμπειρία και μετά από μια τριετία στην Βαλένθια, θα γίνει κάτοικος Ρωσίας.

Ο 33χρονος παίκτης κατέκτησε φέτος το EuroCup με την ισπανική ομάδα και πήρε το βραβείο του «Πολυτιμότερου Παίκτη» των τελικών.

Κατά μέσο όρο είχε 11.0 πόντους και 4.1 ριμπάουντ σε 64 ματς.

Уилл Томас переходит в «Зенит»!

MVP финала Еврокубка будет защищать цвета нашей команды. Контракт подписан на два года.#Zenitbasket

//

Our club signed the Eurocup Finals MVP Will Thomas for two years. Welcome to Saint Petersburg, Will! pic.twitter.com/6LhR6aObU0

— БК «Зенит» (@zenitbasket) August 7, 2019