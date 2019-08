Ο 25χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε στην Μπάγερν το 2013-16 και στη συνέχεια αναχώρησε για τις ΗΠΑ και το ΝΒΑ.

Εκεί βρέθηκε στους Μπουλς, αλλά και την θυγατρική τους, Windy City Bulls, μέχρι το 2018. Τον Ιανουάριο του 2019 γύρισε στην Ευρώπη για χάρη της Μπούργος.

Πλέον, επιστρέφει στην ομάδα του Μονάχου και θα την ενισχύσει στην Euroleague.

Paule is back! Nach zwei Jahren in der #NBA und einem Jahr in Spanien, kehrt @paulzzip zum #FCBB zurück!

BACK. IN. TOWN.

After 98 #NBA games for @chicagobulls and a season in Burgos, @paulzzip returns to Munich

