Ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε από την Αρμάνι ύστερα από εισήγηση του Έτορε Μεσίνα και δεν το πήρε πολύ καλά.

Ο Αμερικανός φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στο τουίτερ έγραψε πως, «Αυτό το καλοκαίρι δεν με σεβάστηκαν και το πήρα προσωπικά».

It means this summer been real disrespectful and i took it personally https://t.co/sT5iILAwD2

