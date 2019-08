Η Μακάμπι δε θα συνεργαστεί με τον Ένις (pic)

Ο Τάιλερ Ένις θα είναι σε θέση να προπονηθεί στο 10% σε 6-8 εβδομάδες και η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν προτίθεται να του προσφέρει αυτό το διάστημα.

Ο Αμερικανός βρέθηκε στο Τελ Αβίβ, γυμνάστηκε, πέρασε από ιατρικέ εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση του ποδιού του (κάταγμα στην κνήμη).

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως χρειάζεται περίπου δύο μήνες ακόμη και έτσι ο Γιάννη Σφαιρόπουλος απέρριψε την περίπτωσή του και θα κινηθεί για άλλο γκαρντ.

Tyler Ennis is expected to go through another 6-8 weeks of rehab. Maccabi Tel Aviv will pursue other options in the PG position

— Roi Cohen (@RoiCohen99) August 2, 2019