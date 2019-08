Xίμκι: Πολύ κοντά στη «βόμβα» με Γερέμπκο! (pic)

Έτοιμη για μια σπουδαία μεταγραφή είναι η Χίμκι.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, οι Ρώσοι βρίσκονται μια... ανάσα από το να υπογράψουν τον Γιόνας Γερέμπκο που αγωνίστηκε πέρυσι στους Ουόριορς.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σέλτικς, Πίστονς και Τζαζ.

Είναι πλέον 32 ετών και η θέση του είναι power forward. Για τη θέση του σέντερ η Χίμκι έκανε το μπαμ με τον Τιμοφέι Μοζγκόφ.

Πέρυσι είχε 6.3 πόντους και 3.9 ριμπάουντ με το σύνολο του Στιβ Κερ.

