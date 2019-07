Πρώτος στην Euroleague σε σύνολο αγώνων στο NBA ο Παναθηναϊκός (pic)

Ο φετινός Παναθηναϊκός έχει έντονο το άρωμα του NBA, μετά και τις αποκτήσεις των Ουέσλι Τζόνσον και Τζίμερ Φριντέτ. Οι «πράσινοι» μάλιστα βρίσκονται στην κορυφή της Euroleague αναφορικά με το σύνολο αγώνων που έχουν τα ρόστερ όλων των ομάδων της διοργάνωσης στον «μαγικό πλανήτη». Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1026 παιχνίδια, με την Χίμκι να τον ακολουθεί με 1019 και την Φενέρμπαχτσε να είναι τρίτη με 972. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό είναι στην 12η θέση με 297 παιχνίδια.

Euroleague teams by NBA games played by their players:

Panathinaikos 1026

Khimki 1019

Fenerbahce 972

Milano 833

Cska 795

Real 734

Bayern 708

Barca 695

Maccabi 664

Efes 535

Zvezda 318

Olympiacos 297

Zenit 135

Asvel 107

Baskonia 50

Alba 50

Valencia 34

Zalgiris 9

