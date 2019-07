Η νέα σεζόν δεν θα βρει τον Γκουστάβο Αγιόν στη Ρεάλ.

Ο Μεξικάνος ψηλός θα ανεβάσει επίπεδο την ρακέτα της Ζενίτ, η οποία τον έφερε στην Αγία Πετρούπολη.

Η Euroleague έφτιαξε video για τον Αγιόν και τον παρουσίασε ως κυρίαρχο της ρακέτας.

Dominating the paint?

It's what @AyonGustavo does

The two-time EuroLeague Champion has joined @zenitbasket as the franchise makes its first blockbuster move#GameON pic.twitter.com/lEsu6t4lt5

— EuroLeague (@EuroLeague) July 30, 2019