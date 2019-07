Στα ίδια επίπεδα τα διαρκείας του Ολυμπιακού

Σταθερός παραμένει ο αριθμός των Διαρκείας του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια (πάνω από 4500 με μικρές αλλαγές).

Σε σχέση τώρα με την περσινή σεζόν, υπάρχει σχεδόν ο ίδιος αριθμός στην περίοδο ανανεώσεων. Φέτος είναι 2108, ενώ πέρσι ήταν 2185.

Στις ανανεώσεις δεν υπολογίζονται τα VIP εισιτήρια, όσο και εκείνα των οργανωμένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι η διάθεση των καρτών διαρκείας για τους ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ για την αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020 θα ξεκινήσει τη ΤΕΤΑΡΤΗ 31/07/2019, στις 10:00.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

• 17 EuroLeague Home Games + Playoffs + Φιλικά και άλλους αγώνες.

• Εξασφαλισμένη θέση.

• Αποκλειστικά για εσάς τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας (για συγκεκριμένες κατηγορίες) δωρεάν το EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin (παραλαβή από τον Σεπτέμβριο) για να βλέπετε την ομάδα από το Ταblet ή το κινητό όπου και να είστε!!!

• Δώρα - προνόμια χορηγών.

• Δώρα - προνόμια αδειούχων Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός.

BONUS!!! ΕΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ!

Οι φίλαθλοι που θα έρθουν και στους 17 εντός έδρας αγώνες της EuroLeague

θα κερδίσουν:

• Meet and Greet με την ομάδα για δώρα και αυτόγραφα.

• Θα μπουν στην κλήρωση για να λάβουν δωρεάν το εισιτήριο διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Οι φίλαθλοι που θα έρθουν σε 14-16 αγώνες της EuroLeague θα μπουν στην κλήρωση

για 50% έκπτωση στο διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Οι φίλαθλοι που θα έρθουν σε 10-13 αγώνες της EuroLeague θα μπουν στην κλήρωση

για Upgrade στην επόμενη κατηγορία του εισιτηρίου που θα αγοράσουν την επόμενη σεζόν (εάν η αναβάθμιση αυτή είναι εφικτή).

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθουσα ΤΥΠΟΥ, είσοδος από Πύλη Δημοσιογράφων).

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 18:00.

2. Μέσω του Internet από το www.olympiacosbc.gr και από το www.ticketmaster.gr.

3. Call center στο τηλέφωνο: 210 89 38 007 (εκτός των κατηγοριών: Court Seats, VIP, Executive A, Family).

4. Τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα:

• 210 45 27 471 για τις κατηγορίες COURT SEATS, VIP, EXECUTIVE A (τμήματα: 107/108/109) και EXECUTIVE B (τμήματα: 206/210).

• 210 45 27 473 για τις κατηγορίες Club 1 (τμήμα: 224), Οικογενειακά Τμήματα (203/204).

• 210 48 28 140, 210 48 28 160 και 210 48 10 215 για τις κατηγορίες Club 2 (τμήματα: 223/225),

Club 3 (τμήματα: 222/226/227), Club 4 (τμήματα: 228/229/230/231), Central 1 (τμήματα: 308/324), Central 2 (τμήματα: 306/310/322/326).

• Προτείνουμε σε όλους τους κατόχους διαρκείας να προτιμήσουν τον ηλεκτρονικό τρόπο ανανέωσης ή μέσω τηλεφώνου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα εισιτήρια διαρκείας είναι ονομαστικά. Για την ανανέωση αλλά και για τις νέες αγορές καρτών διαρκείας είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

• Α.Μ.Κ.Α.

• Α.Φ.Μ.

• Αριθμό Αστυνομικής ταυτότητας.

• Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνα, email).

• Κάθε κάτοχος - μέλος πρέπει να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.

• Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας ισχύουν από το έτος γέννησης 2005 και μετά.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

• Χρεωστικές Κάρτες.

• Μετρητά.

• Κατάθεση Web Banking (αποστολή συναλλαγής μέσω Fax στο 210 48 15 876 ή μέσω email στο info@olympiacosbc.gr).

• Πιστωτικές Κάρτες μέχρι 8 άτοκες δόσεις για τους κατόχους της Olympiacos BC World Mastercard και μέχρι 3 άτοκες δόσεις για τους κατόχους άλλων καρτών.

ΔΩΡΑ - ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ



BWIN – Mεγάλος Χορηγός

Κάθε κάτοχος διαρκείας θα λάβει δύο μοναδικά δώρα από την bwin, τον Μεγάλο Χορηγό της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός.

• EuroLeague TV Pass by bwin (παραλαβή από τον Σεπτέμβριο)

• Bwin Card Wallet

Τράπεζα Πειραιώς

Απόκτηση πιστωτικής κάρτας Olympiacos B.C. World Mastercard, έως 30/09

(για νέους κατόχους)

Κάθε νέος κάτοχος της Olympiacos B.C. World Mastercard κερδίζει:

- Μία φανέλα της ομάδας.

- Δύο (2) εισιτήρια για έναν εντός έδρας αγώνα.

- Συμμετοχή σε αποκλειστικό Meet & Greet Event με τον Κώστα Παπανικολάου.

Επιπλέον, συμμετέχει αυτόματα σε κλήρωση όπου 5 τυχεροί νικητές μαζί με έναν φίλο τους θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη μαζί με την ομάδα, για έναν εκτός έδρας αγώνα.

Αγορά κάρτας διαρκείας με χρήση πιστωτικής κάρτας Olympiacos B.C. World Mastercard, έως 30/09

- Έως 8 άτοκες δόσεις για την πληρωμή της κάρτας διαρκείας.

- 10% έκπτωση σε όλες τις τιμές της κάρτας διαρκείας.

- Συμμετοχή σε κλήρωση όπου 30 τυχεροί (νέοι ή υφιστάμενοι) θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας της κάρτας διαρκείας τους έως €300.

Volton

Είσαι κάτοχος διαρκείας;

Επίλεξε τώρα το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Red Power, σχεδιασμένο ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, και απόλαυσε τιμή χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος αλλά και επιπλέον έκπτωση συνέπειας 7%!

Και ακόμα, προνόμια αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας:

- Έκπτωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό!

- Δώρο polo μπλουζάκι Red Power!

- Δώρο καπέλο με τις υπογραφές των αγαπημένων σας παικτών!

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ

Parex / Official License

• Έκπτωση 10% στον κάθε κάτοχο με επίδειξη της κάρτας διαρκείας του στο ταμείο των καταστημάτων.

• Για online παραγγελίες επικοινωνήστε με την Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός στο 210 45 27 600.

Σημεία Πώλησης

Ιπποκράτους 1, Αθήνα

Αγίου Μάρκου 12, Αθήνα

Κύπρου 59, Γλυφάδα

Συντ. Δαβάκη 58, Καλλιθέα

Ομήρου 41-43, Νέα Σμύρνη

Ταξιαρχών 85, Κορυδαλλός

Τιτάνων 27, Ελληνικό

Τσαμαδού 25, Πειραιάς

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 103, Μενίδι

Χελμού 19, Άγιος Στέφανος

Ερμού 36, Χαλκίδα

Κούμα 34, Λάρισα

Palamaiki / Official License

• 20% έκπτωση στις τιμές λιανικής στο σύνολο των προϊόντων της εταιρείας, με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας στο ταμείο.

• Εξαιρούνται τα προϊόντα προσφοράς καθόσον προσφέρονται με μεγαλύτερη έκπτωση του 20%.

• Η έκπτωση δεν ισχύει στις περιόδους των εκπτώσεων.

Σημεία Πώλησης

Koλοκοτρώνη 55 και Τσαμαδού, Πειραιάς

Αθηνάς 55 και Ξενοφώντος, Κορυδαλλός

Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 127, Καλλιθέα

Λεωφ. Ηρακλείου 233, Νέα Ιωνία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Για την ανανέωση των Court Seats, Baseline, VIP, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 210 45 27 471 (VIP Line).

• Για τα αιτήματα εξαργύρωσης πόντων της Τράπεζα Πειραιώς που αφορούν ανανέωση των διαρκείας ή για επιπλέον έκπτωση παρακαλούμε στείλτε τα στοιχεία σας Όνομα Επώνυμο Κινητό τηλέφωνο και Τμήμα Σειρά Θέση στο email pgiovanovits@olympiacosbc.grκαι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

• Το ίδιο ισχύει και για τους νέους κατόχους από την ημερομηνία έναρξης των νέων διαρκείας.

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Όλες οι κατηγορίες των VIP

• Valet Parking

• VIP Parking

• VIP Lounge Access by bwin

• Ειδική τηλεφωνική γραμμή VIP Line

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν (παραλαβή από τον Σεπτέμβριο)

• Δώρα - προνόμια χορηγών

Εxecutive A

• VIP Entrance

• Parking A

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν (παραλαβή από τον Σεπτέμβριο)

• Δώρα - προνόμια χορηγών

• Άλλα πολλά προνόμια

Εxecutive Β

• Parking B

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν (παραλαβή από τον Σεπτέμβριο)

• Δώρα - προνόμια χορηγών

• Άλλα πολλά προνόμια

Tμήματα Club 1/2/3/Central 1

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν (παραλαβή από τον Σεπτέμβριο)

• Δώρα - προνόμια χορηγών

• Άλλα πολλά προνόμια

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμβάλλει στην προσπάθεια του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για ανάπτυξη και επιτυχίες σε όλα τα τμήματα. Έτσι, όλοι οι κάτοχοι κάρτας διαρκείας της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα πρέπει και φέτος να είναι οικονομικά ενήμερα Μέλη του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Για τον λόγο αυτό στον ίδιο χώρο διάθεσης των καρτών διαρκείας ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ στο ΣΕΦ (είσοδος από ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ), θα λειτουργεί τμήμα εγγραφής / ανανέωσης μελών και μέσω του INTERNET στο www.olympiacossfp.gr. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας σε περίπτωση πολυκοσμίας, εγγραφές και ανανεώσεις μελών γίνονται ήδη από το «Γραφείο Μελών / Φιλάθλων» το οποίο βρίσκεται στην εμπορική στοά του Σταδίου Καραϊσκάκη, κάτω από τις θύρες 17/18/19. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε κάρτα μέλους ανέρχεται στα 50€ (για ενηλίκους και παιδιά) και αφορά στην ετήσια συνδρομή Μέλους (δεν εμπεριέχεται στην τιμή των εισιτηρίων διαρκείας της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ).

Και φέτος, με την εν λόγω κάρτα, το Μέλος θα έχει την δυνατότητα, με σειρά προτεραιότητας, να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες των Τμημάτων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (πόλο ανδρών και γυναικών, βόλεϊ και μπάσκετ γυναικών). Αν κάποιος είναι ήδη κάτοχος της Κάρτας Μέλους του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμός της κατά την διαδικασία αγοράς της κάρτας διαρκείας της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Διευκρινίζεται ότι, όσοι φίλαθλοι αγοράσουν διαρκείας της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή του CALL CENTER (210 89 38 007), θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.