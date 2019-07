«"Χάλασε" του Τζέρεμι Λιν στην ΤΣΣΚΑ, θέλει να μείνει ΝΒΑ» (pic)

Δεν κατάφερε να κάνει το μπαμ με την απόκτηση του Τζέρεμι Λιν η ΤΣΣΚΑ.

Σύμφωνα με το Sportando... χάλασε του παίκτη από την Ταϊβάν στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αφού ο πρώην παίκτης των Ράπτορς απέρριψε την προσφορά των Ρώσων.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Καναδούς δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να έρθει στην Ευρώπη, αφού περιμένει μια πρόταση από ΝΒΑ. Αν δεν προκύψει δεν θα έλεγε όχι για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

