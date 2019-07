Λίγο καιρό μετά το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket u20 με το Ισραήλ και το βραβείο του MVP, ο Ντένι Αβντίγια δεν σταματά να δουλεύει σκληρά για να βελτιωθεί στο μπάσκετ.

Το νέο αστέρι της Ευρώπης προπονείται σκληρά αφού θέλει να είναι πανέτοιμος για τη απαιτητική σεζόν που έρχεται στη Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Δείτε το video

In the gym with Deni Avdija #יחדכלהדרך pic.twitter.com/oPZd9Df7F4

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) July 30, 2019