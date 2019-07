Ροντρίγκεθ: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω την Αρμάνι» (pic)

Στο μήνυμά του μέσω twitter ο Σερχι Ροντρίγκεθ ανέφερε: «Πολύ χαρούμενος που θα είμαι στο Μιλάνο. Ανυπομονώ να φέρω την ενέργειά μου και να εκπροσωπήσω αυτό το τρομερό κλαμπ. Πάμε Ολίμπια».

Ο Ισπανός θα συνεχίσει στην Ιταλία ύστερα από την περσινή του σεζόν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Sono molto felice di essere a Milano!

Farò del mio meglio per trasmettere la mia energia e rappresentare questo fantastico club!

Forza Olimpia!

Very happy to be in Milan!

I am really looking forward to bringing my energy and representing this amazing club!

Forza Olimpia! pic.twitter.com/nXKuYwgq8f

— Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) July 30, 2019