Τζέιμς: «Δεν ξέρω ακόμη που θα παίξω» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι και μέσω twitter ανέφερε πως, «ευχαριστώ όλους όσοι με στήριξαν. Σε αυτό το σημείο δεν ξέρω ακόμη που θα παίξω την επόμενη σεζόν, δεν είχα μιλήσει με καμία ομάδα. Θα πάρω χρόνο με την οικογένειά μου ώστε να αποφασίσω πιο είναι το καλύτερο βήμα για το μέλλον μου».

I appreciate all the love and outpour of fans. At this point i don’t know where I’m going and i haven’t talked to teams. I’ll take this time with my family to figure out the next best move for my future. Thanks everybody.

— Mike James (@TheNatural_05) July 29, 2019