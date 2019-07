Η... διαστημική παρουσίαση του Παναθηναϊκού για τα εντός έδρας παιχνίδια! (vid)

Ο Νικ Καλάθης μπήκε στο διαστημόπλοιο του και με μια πορεία μέχρι το τέλος εξόντωσε τους εντός έδρας αντιπάλους που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ στην φετινή Euroleague. Αυτός είναι ο τρόπος που ενημέρωσε η «πράσινη» ΚΑΕ τους οπαδούς της για τα παιχνίδια του ΟΑΚΑ.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο που έχει τελικό προορισμό τα playoffs:

