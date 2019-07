Μόνο η ανακοίνωση μένει για να γίνει και επίσημη η συνεργασία του Στέφαν Μάρκοβιτς και της Βίρτους Μπολόνια. Ο Σέρβος γκαρντ αφήνει πίσω του την Χίμκι και την Ρωσία και μετακομίζει στην Βίρτους για τα επόμενα δύο χρόνια, όπου θα παίξει υπό τις εντολές του Σάσα Τζόρτζεβιτς.

Stefan Markovic to Virtus Bologna is a done deal, I am told.

Markovic has agreed to a two-year, fully guaranteed contract with the BCL reigning Champions

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 29, 2019