Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Κίνας και βρίσκεται στη λίστα του Λούκα Μπάνκι.

Η Λοκομοτίβ Κουμπάν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Άλαν Ουίλιαμς ο οποίος έχει περάσει από Σανς και Νετς στο ΝΒΑ, χωρίς ωστόσο να εντυπωσιάσει.

Alan Williams, who played 67 games in NBA for Phoenix and Brooklyn, most likely will sign with Lokomotiv Krasnodar, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 27, 2019