Τζέιμς: «Δεν ταιριάζω με Ολυμπιακό, μιλάω με Καλάθη μια φορά την εβδομάδα» (pic)

Την...πόρτα της εξόδου έδειξε ο Ετόρε Μεσίνα στον Μάικ Τζέιμς, αφού σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν τον υπολογίζει.

Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είχε... κέφια, αφού μίλησε με ακολούθους του στο twitter.

Σε ένα από αυτά τόνισε πως αν και του αρέσει ο Ντέιβιντ Μπλατ δεν θα μπορούσε να ταιριάξει, λόγω Ολυμπιακού. Στη συνέχεια αποκάλυψε πως μιλά μια φορά την εβδομάδα με τον Νικ Καλάθη, όχι όμως για ενδεχόμενη επιστροφή στους πράσινους.

I like blatt but i think that would be a bad fit. History type stuff https://t.co/AbxCfUMbeV

— Mike James (@TheNatural_05) July 26, 2019