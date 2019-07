Μετά τη δήλωση του Έτορε Μεσίνα πως δεν υπολογίζει τον Μάικ Τζέιμς, ο Αμερικανός έχει πάρει φόρα και δεν τον σταματάει τίποτα στο twitter.

Ο Τζέιμς πάντως δεν είναι διατεθειμένος να αποχωρήσει, «θα μείνω στο Μιλάνο και λογικά απλά δε θα αγωνίζομαι. Αυτό μου φαίνεται πως θα κάνω» ενώ στη συνέχεια έγραψε πως «όλα θα αλλάξουν αν με πληρώσουν».

I plan to stay in Milan and i guess not play. That’s what it sounds like I’m going to do. https://t.co/GKqgpLmCGV

