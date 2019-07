Μέλι: «Φενέρμπαχτσε απέκτησες έναν επιπλέον οπαδό» (pic)

Ο Νικολό Μέλι είναι παίκτης των Πέλικανς, ωστόσο δεν ξέχασε την ομάδα που τόσο πολύ τον βοήθησε.

«Ηταν μια σπουδαία θητεία. Σε ευχαριστώ Φενερμπαχτσέ για αυτά τα δύο χρόνια. Εύχομαι λαμπρές και υγιείς σεζόν. Από εδώ και πέρα έχετε άλλον έναν μεγάλο οπαδό να σας ακολουθεί. Σας αγαπώ» ήταν το μήνυμα του Ιταλού.

It was a great run

Thank you @FBBasketbol for these two years

I wish you brilliant and healthy seasons

From now on you have an other big fan following yo

Love you https://t.co/S1lEUJRkOi

— Nicolò Melli (@NikMelli) July 26, 2019