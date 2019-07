Η Μπάγερν θα δώσει φιλικά σε ΗΠΑ και Ουρουγουάη (pic)

Η ενημέρωση της Μπάγερν αναφέρει πως θα αναχωρήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου από τη Γερμανία και θα παραμείνουν στην αμερικανική ήπειρο έως τις 23/09, προκειμένου να πάρουν μέρος στο «NBA G League International Challenge», με τη συμμετοχή ακόμα της πρωταθλήτριας Αμερικής Σαν Λορέντζο, της πρωταθλήτριας Βραζιλίας Φλαμένγκο, της φιναλίστ του μεξικανικού πρωταθλήματος Καπιτάνες, της Εθνικής Ουρουγουάης και μιας επίλεκτης ομάδας από την αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Τζεφ Βαν Γκάντι.

Με αυτόν τον τρόπο ο Ντέγιαν Ράντονιτς θα έχει την ευκαιρία να προετοιμάσει τους παίκτες του αν και σίγουρα θα υπάρξει επιπλέον κούραση.

BAYERN GOES OVERSEAS

For the first time in the club's history #FCBB will go to Miami and Montevideo, where we'll take part in the @nbagleague International Challenge. Our main sponsor #BayWa will support the trip!

More »

