Μακάμπι: «Αντίο» και «ευχαριστώ» στον Μάικλ Ρολ (vid)

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολίμπια Μιλάνο και η Μακάμπι όπου αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια ετοίμασε ένα εξαιρετικό βίντεο για να τον ευχαριστήσει.

Στην ανάρτησή της, τον χαρακτήρισε μεταξύ άλλων «νικητή, σταρ, εκτελεστή» και του ευχήθηκε «καλή τύχη» στη νέα σελίδα της καριέρας του στο Μιλάνο.

A Winner. A Sniper. A Player. A Host. A Star. A Back2Back champion. A man.

Thank you @Mreezy20 & good luck on your next step with @OlimpiaMI1936 @EuroLeague #GameOn pic.twitter.com/bAnKwdKfxq

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) July 25, 2019