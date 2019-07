Μπάγερν: Βόμβα με Μονρό μέσω κουίζ! (pic)

Ακόμα ένας φοβερός NBAer έρχεται στην Ευρώπη, μετά τους Τζόνσον και Φριντέτ (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ), αλλά και τους Μίροτιτς και Αμπρίνες (Μπαρτσελόνα).

Η Μπάγερν πέτυχε το μεγάλο κόλπο και φέρνει τον Γκρεγκ Μονρό στην Γερμανία.

Τα... μπαμ στη Euroleague διαδέχονται το ένα το άλλο και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση.

O Μoose έπαιξε στο ΝΒΑ σε Σέλτικς, Ράπτορς Πίστονς, Μπακς, Σανς, και Σίξερς. Στο Μιλγουόκι ήταν συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στην καριέρα του μετρά 13.2 πόντους και 8.3 ριμπάουντ, ενώ πλέον ανεβάζει επίπεδο τη ρακέτα των Βαυαρών που πρόσφατα έχασαν τον Ντέρικ Ουίλιαμς.

Φημίζεται για τις... γλυκές κινήσεις του στο ζωγραφιστό.

Δείτε την ανάρτηση με την οποία η Μπάγερν είχε προετοιμάσει τον κόσμο!

