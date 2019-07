Λάρκιν: «Γλυκάθηκε» στην Ευρώπη, έμεινε και θέλει την κούπα (pics)

«Ξυπνήστε ο Λάρκιν είναι μαζί μας!» Κάπως έτσι οι οπαδοί της Εφές ξύπνησαν και είδαν τα ευχάριστα.

Ο Σέιν Λάρκιν, μέτρησε τις επιλογές του και αποφάσισε αρκετές ημέρες πριν την 31η του Ιουλίου που είχε ως διορία να κλείσει οριστικά την πόρτα του ΝΒΑ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Euroleague και συγκεκριμένα στους φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης. Μετά από τον χορό των ανανεώσεων, οι Τούρκοι κατάφεραν να κάνουν την κίνηση που τους κρατά στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι μόλις έναν χρόνο πριν που ο Αμερικανός γκαρντ αποφάσισε να αφήσει πίσω του την πρόκληση του ΝΒΑ και την Βοστόνη και να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Εφές.

Ως όνομα έκανε τρομερή αίσθηση και ίσως να ήταν και η μεγαλύτερη μεταγραφή της περασμένης σεζόν. Ο Λάρκιν είχε πάρει την απόφαση να επιστρέψει και η Euroleague τον περίμενε με... ανοιχτές αγκάλες. Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά την διοργάνωση, αλλά την τελείωσε μοναδικά και άφησε υποσχέσεις για ακόμα παραπάνω.

.@ShaneLarkin_3 is staying with @AnadoluEfesSK for another year with the option to extend for a further year

Take a walk down memory lane and recount his record shattering performances at last years #F4GLORY #GameON pic.twitter.com/KNSAnk4EGn

— EuroLeague (@EuroLeague) July 24, 2019