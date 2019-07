Ο 24χρονος φόργουορντ, που είναι αδερφός του ΝΒΑer Ενές Καντέρ, θα είναι πλέον συμπαίκτης με τον Νίκο Ζήση και θα αγωνίζεται στο EuroCup.

Ο Καντέρ δεν επελέγη το 2018 στο draft της κορυφαίας λίγκας και εκείνη την χρονιά πήγε στην γαλλική Μπουρζ, για να συνεχίσει στην λιθουανική Τζουκία.

Μάλιστα, φέτος ήταν και πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Λιθουανίας, με 16.8 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Ενές έδειξε την χαρά του κιόλας για τον αδερφό του στο twitter.

Huge congrats to my brother @KeremKanter for signing with @Penya1930

One of the best organization in Europe

Very excited to watch him @EuroCup

Proud of you lil bro pic.twitter.com/7v5E4JddBj

— Enes Kanter (@EnesKanter) 22 Ιουλίου 2019