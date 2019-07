Κουζμίνσκας: «Δύσκολη απόφαση, θα ξέρω τη Δευτέρα ή την Τρίτη» (pics)

Όπως έγραψε στο twitter ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, ο Λιθουανός φόργουορντ «δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση» ωστόσο θεώρησε ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι ο Ολυμπιακός.

«Δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο ακόμα. Ήταν μια έντονη εβδομάδα διαπραγματεύσεων και ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Περιμένω να υπάρξει συμφωνία τη Δευτέρα ή την Τρίτη».

Mindaugas Kuzminskas on Olympiacos rumors: "I can't comment this yet. I was on intense negotiations with few teams last week and it was very hard decision for me. But I expect to find an agreement by Monday or Tuesday." — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 22, 2019