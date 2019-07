Η διοργανώτρια αρχή συνεχίζει τα spoilers και μετά από το Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ολυμπιακός, έκανε μια μικρή αποκάλυψη και για το Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Έτορε Μεσίνα θα... αναμετρηθούν την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση παρουσίασε κι ένα βίντεο με την «μονομαχία» των Κώστα Σλούκα - Μάικ Τζέιμς.

Το μεσημέρι θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα.

One of the greatest rivalries in modern coaching is revisited when @FBBasketbol's Zeljko Obradovic and @OlimpiaMI1936's Ettore Messina face off for the first time in more than five years.#GameON pic.twitter.com/lisyatVEc8

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Ιουλίου 2019