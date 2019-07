Spoiler από την Euroleague για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός! (pic)

Το μεσημέρι της Παρασκευής (19/07) θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στην Euroleague, ωστόσο η ίδια έκανε ένα μικρό spoiler.

Και αυτό αφορά την «μάχη» των... αιώνιων αντιπάλων της Ελλάδας!

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο ΟΑΚΑ την 12η αγωνιστική.

Αναμένεται ημέρα και ώρα!

Undeniably one of the hottest and most anticipated showdowns in world basketball. @olympiacosbc and @paobcgr fans will circle this game as soon as they have the calendar in their hands!#GameON pic.twitter.com/lqhoePWtAw

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Ιουλίου 2019