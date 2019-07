Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Αμερικανός γκαρντ είναι κοντά στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την τούρκικη ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια, με NBA out, όμως, για το επόμενο καλοκαίρι.

Όπως όλα δείχνουν, η μεγάλη επιθυμία του Εργκίν Αταμάν θα γίνει πραγματικότητα και η Εφές θα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το περσινό της ρόστερ, αφού ήδη έχουν ανανεώσει οι Μπαλμπάι, Μίτσιτς, Ντάνστον και Σίμον.

Anadolu Efes Istanbul are in advanced negotiations with Shane Larkin over a two-year contract, a source told @Sportando.

The deal includes an NBA out after next season.

Larkin was the BSL Finals MVP in which he led Efes to the Turkish title vs. Fenerbahce

— Emiliano Carchia (@Carchia) 17 Ιουλίου 2019