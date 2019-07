«Τρέλα» στην Ζαλγκίρις: Έκαναν... φτερά 6.000 διαρκείας σε ένα μήνα! (pic)

Στο Κάουνας έχει δημιουργηθεί κάτι απίστευτο και μοναδικό και σίγουρα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει καταφέρει να συσπειρώσει τον κόσμο με τον τρόπο του.

Τι κι αν η νέα του ομάδα μπορεί να μην ενθουσιάζει τους... απαιτητικούς, στο πρώτο άκουσμα των ονομάτων;

Οι οπαδοί έχουν άλλη άποψη και ήδη «εξαφάνισαν» 6.000 διαρκείας - όσα είχε διαθέσει η ομάδα - σε ένα μήνα!

Το 82%, μάλιστα, των περσινών κατόχων, έχει «κλείσει» θέση και για τη νέα χρονιά, ενώ η Ζαλγκίρις ανέφερε πως από σήμερα (18/07) και για τέσσερις ημέρες θα κυκλοφορήσουν νέα διαρκείας.

Good news: #Zalgiris has already sold 6000 season tickets for next season.

Better news: More season tickets have been made available for purchase.

https://t.co/W2eErQdTG5 pic.twitter.com/jPr8fjaymv

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 18 Ιουλίου 2019