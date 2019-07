Επίσημα ο Πιέρια Χένρι στην Μπασκόνια (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ που αγωνίστηκε πέρυσι στην Ούνικς Καζάν υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη και ο οποίος είχε απασχολήσει το καλοκαίρι του 2018 τον Ολυμπιακό, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Ο Χένρι αναδείχθηκε πέρυσι MVP του EuroCup έχοντας κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 5,3 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

The @Eurocup regular season MVP is in da house!

He’s officially official ierria Henry joins @Kirolbet_es Baskonia for the next 2019-20 season Welcome to our family!

https://t.co/1tr6QkxOSE #GoazenBaskonia #Reinventándonos pic.twitter.com/g5SpAzSdTm

— Saski Baskonia (@Baskonia) 17 Ιουλίου 2019