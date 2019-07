Ζαλγκίρις: Το ρόστερ της σεζόν 2019-20 (pics)

Συγκεκριμένα, το ρόστερ της σεζόν 2019-20 αποτελείται από τους: Άλεξ Πέρεζ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Ρόκας Γιοκουμπάιτις, Μάριους Γκριγκόνις, Τόμας Ουόκαπ, Εντγκάρας Ουλάνοβας, Αρτούρας Μιλάκνις, Νάιτζελ Χέιζ, Παούλιους Γιανκούνας, Τζοκ Λάντεϊλ, Ζακ Λεντέι, Μαρτίνας Γκέμπεν.

Η Ζαλγκίρις θα έχει στην ομάδα της και νεαρούς παίκτες, οι οποίοι θα την βοηθούν στα ματς του εγχώριου πρωταθλήματος, ενώ οι Γκίτις Μασιούλις και Λαουρίνας Μπιρούτις ενδέχεται να δοθούν δανεικοί.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 16 Ιουλίου 2019