Ο Οθέλο Χάντερ δεν ανανέωσε με την ΤΣΣΚΑ και μετακόμισε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης αποχαιρέτησε τον Αμερικανό σέντερ ευχαριστώντας τον για όσα πρόσφερε.

Thank you, Othello!

Center Othello Hunter leaves our team upon expiration of his contract.#CSKAbasket pic.twitter.com/liyeqKJvYj

— CSKA Moscow (@cskabasket) July 16, 2019