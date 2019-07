Ο Μπούκερ αφήνει την Μπάγερν για τη Χίμκι (pic)

Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ελεύθερος, δέχτηκε πρόταση της Μπάγερν, αλλά η ομάδα της Μόσχας του προσφέρει πολλά περισσότερα.

Ο Αμερικανός έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Χίμκι σύμφωνα με δημοσίευμα και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μόσχα.

Πέρυσι με τη φανέλα της Μπάγερν στην Euroleague μέτρησε 8.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και κάποιους όμως τραυματισμούς.

After three seasons with Bayern Munich, Devin Booker is joining Khimki Moscow Region, a source told @Sportando.

Booker averaged 10.2 points and 4.3 rebounds in Bundesliga and 8.9 points and 3.4 rebounds in Euroleague this past season

