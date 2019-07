Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της ρωσικής ομάδας, ο πρώην παίκτης της Ράστα Βέχτα και ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

Остин Холлинз — в «Зените»! 27-летний американский атакующий защитник подписал контракт с нашим клубом на два года.

Austin Hollins — in Zenit! 27-year-old American shooting guard has signed a two-year contract with our club. #Zenitbasket pic.twitter.com/2PVAlH9tqT

