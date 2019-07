Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε πέρυσι σε 36 ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και είχε κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 4,4 ριμπάουντ με 58% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 75% στις βολές.

Συνολικά έχει 70 ματς στην EuroLeague με 8,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.

.@Aaron_White30 is an @OlimpiaMI1936 player

Enjoy his best plays from last season #GameON pic.twitter.com/AFaiJgspeD

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Ιουλίου 2019