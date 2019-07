Η Αρμάνι προσπάθησε να κάνει το colpo grosso με τον Ουλάνοβας (pic)

Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, η Αρμάνι ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ουλάνοβας ωστόσο δεν μπόρεσε να έρθει σε τελική συμφωνία πριν «εκπνεύσει» η ημερομηνία για το buy out του.

Μάλιστα εξηγεί ότι και η Λοκομοτίβ πλησίασε τον παίκτη, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2020.

Milano Olimpia was in advanced talks with Edgaras Ulanovas, but couldn’t find an agreement before the deadline of his buyout option, I was told. Ulanovas, who is under the contract with Zalgiris, also had Lokomotiv offer, per source. Ulanovas will become a free agent next summer.

